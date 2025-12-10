Биостанция «Анива» превращает юг Сахалина в центр науки, образования и туризма

«Сахалин хорош тем, что плохо изучен», — объясняет морской биолог Ирина Екимова. «Это уникальное место для проведения исследований по биоразнообразию, потому что позволяет охватить практически все, что нужно — в пешей доступности у нас есть и песок, и ил, и скалы замечательные. Здесь очень много животных, много видов. Мы в экспедиции третий день и понимаем, что нам нужен дождь или снег или какой-нибудь катаклизм, чтобы успеть обработать уже собранный материал».