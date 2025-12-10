В парке Теодора Кроне ворона оставляет загадочные послания

В калининградском парке Теодора Кроне ворона оставляет загадочные послания. Об этом сообщается в телеграм-канале «Дирекция ландшафтных парков» в среду, 10 декабря.
«Недавно одна внимательная посетительница заметила необычную активность местной серой вороны. Эта хитрая птица долго кружила, а потом… спрятала что-то прямо среди аллей парка! Может, она тоже готовится к празднику?», — говорится в сообщении.
Что же скрывала серая ворона от любопытных глаз, так и осталось загадкой.
В сентябре сообщалось, что дачники выдворили крота в парк Теодора Кроне после ночи вандализма.