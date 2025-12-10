Вирусы, циркулирующие в Ростовской области, перечислили в Роспотребнадзоре

В начале зимы отметили все те же инфекции негриппозной этиологии: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус, а также единичные случаи гриппа. При этом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на момент проверки не превышал пороговых значений.