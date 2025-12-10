Вирусы, циркулирующие в Ростовской области, перечислили в Роспотребнадзоре

В Ростовской области в течение первой недели декабря не зафиксировали существенных изменений в структуре циркулирующих вирусов. Ситуацию проанализировали в управлении Роспотребнадзора.
В начале зимы отметили все те же инфекции негриппозной этиологии: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус, а также единичные случаи гриппа. При этом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на момент проверки не превышал пороговых значений.
В регионе к 4 декабря от гриппа привились более 2,3 млн человек, это 56,1% от численности населения.
Жителям Дона напоминают: речь идет о респираторных инфекциях, которые передаются воздушно-капельным путем. В случае гриппа у человека уже в первые часы после заболевания поднимется высокая температура (до 39−40 градусов), появляются слабость, головные и мышечные боли, заложенность носа и сухой кашель.
В группу риска входят беременные женщины, школьники, жители региона старше 60 лет, а также люди с хроническими заболеваниями. Кроме того, следует привиться и поберечься медперсоналу, работникам учебных заведений, транспорта и сферы обслуживания.
Для защиты от инфекций всем советуют мыть руки после улицы, следить за рационом питания и вести здоровый образ жизни. При первых симптомах заболевания нужно обязательно обратиться к врачу.
