В Челябинской области выписали первый штраф за управление машиной зимой на летних шинах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности водителя 1996 года рождения.
Он эксплуатировал автомобиль «ГАЗ» в зимний период на летних шинах.
Напомним, запрет на использование летних шин введен с 1 декабря. Он прописан в перечне неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств с 2023 года.
За невыполнение этого требования предусмотрен штраф в размере 500 рублей. С учетом скидки за своевременную уплату в течение 30 дней — 375 рублей.
Зимними шинами считаются те, которые маркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также знаками «М+S», «M&S» или «M S». Они могут быть с шипами, а могут и без.