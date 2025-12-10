Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области выписали первый штраф за управление машиной зимой на летних шинах

Сезонный запрет на использование летних шин на машинах действует с 1 декабря.

Источник: dostup1.ru

В Челябинской области выписали первый штраф за управление машиной зимой на летних шинах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности водителя 1996 года рождения.

Он эксплуатировал автомобиль «ГАЗ» в зимний период на летних шинах.

Напомним, запрет на использование летних шин введен с 1 декабря. Он прописан в перечне неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств с 2023 года.

За невыполнение этого требования предусмотрен штраф в размере 500 рублей. С учетом скидки за своевременную уплату в течение 30 дней — 375 рублей.

Зимними шинами считаются те, которые маркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также знаками «М+S», «M&S» или «M S». Они могут быть с шипами, а могут и без.