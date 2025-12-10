Волгоградцу запретили выезд из страны из-за долга 50 млн

Жителю Волгограда Александру Ш. запретили выезд из России из-за крупного долга по налогам.
Дзержинский районный суд удовлетворил требование судебных приставов о временном ограничении на выезд до исполнения обязательств по исполнительному производству. Общая сумма задолженности составляет 46 474 624 рубля по налогам и 3 253 223 рубля по исполнительскому сбору.
Приставы направили мужчине постановление о возбуждении производства через электронную систему и почтой, но ответа не последовало. Имущества для взыскания у Александра Ш. нет, и он не проявляет инициативы по погашению долга.
Суд признал требования приставов обоснованными, так как мужчина не предоставил доказательств уважительных причин просрочки.
Ранее волгоградка заплатила миллионный долг, чтобы не схлопотать ограничений.