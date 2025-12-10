Еще один форвард омского «Авангарда» сыграет в Матче звезд КХЛ-2026

Ранее «КП Омск» сообщала, что в состав команды KHL RUS Stars от омского клуба вошел защитник и капитан Дамир Шарипзянов, его выбрали болельщики. Также в состав этой команды попал и наш форвард Константин Окулов, это уже выбор СМИ.