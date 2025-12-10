Еще один форвард омского «Авангарда» сыграет в Матче звезд КХЛ-2026

Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски сыграет в Екатеринбурге в Матче звёзд КХЛ в феврале 2026 года. Он решением лиги вошел в состав команды «KHL World Stars».
Данная команда собрала в себя лучших легионеров лиги. Помимо Потуральски можно назвать там вратаря Зака Фукале (минское «Динамо»), защитников Митчелла Миллера («Ак Барс»), Адама Кленденинг («Шанхай Дрэгонс»), форвардов Сэм Энас и Виталий Пинчук (оба представляют минское «Динамо»), Максима Комтуа («Динамо» (Мск) и других.
Напомним, что в состав «Авангарда» Потуральски пришел в этом году в межсезонье.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в состав команды KHL RUS Stars от омского клуба вошел защитник и капитан Дамир Шарипзянов, его выбрали болельщики. Также в состав этой команды попал и наш форвард Константин Окулов, это уже выбор СМИ.
Также мы писали, что главный тренер «ястребов» Ги Буше из-за личных дел в Матче звезд поучаствовать не сможет.