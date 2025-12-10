Путин призвал развивать систему социальных гарантий для участников СВО

Он отметил, что правительство России будет расширять возможности, чтобы герои продолжали достойно служить Родине, а их таланты и способности были в полной мере востребованы на государственном и муниципальном поприще, в воспитании подрастающего поколения, в различных областях экономики и в предпринимательстве. По словам президента, поддержка защитников Отечества — безусловный нравственный долг государства, задача для партнерской работы с обществом.