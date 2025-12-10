Путин оценил деятельность фонда «Защитники Отечества»

«В этой связи хочу особо отметить большую, многогранную деятельность сотрудников государственного фонда “Защитники Отечества”, которые направляют свои усилия на повышение доступности и эффективности медицинской помощи и реабилитационных программ для участников и ветеранов боевых действий, оказывают им содействие в решении юридических проблем, в профессиональной переподготовке и трудоустройстве», — говорится в приветствии.