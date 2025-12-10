Ричмонд
Путин оценил деятельность фонда «Защитники Отечества»

Путин назвал деятельность фонда «Защитники Отечества» многогранной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям форума «Вместе победим» назвал многогранной деятельность фонда «Защитники Отечества» по развитию реабилитационных программ для участников и ветеранов боевых действий.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«В этой связи хочу особо отметить большую, многогранную деятельность сотрудников государственного фонда “Защитники Отечества”, которые направляют свои усилия на повышение доступности и эффективности медицинской помощи и реабилитационных программ для участников и ветеранов боевых действий, оказывают им содействие в решении юридических проблем, в профессиональной переподготовке и трудоустройстве», — говорится в приветствии.