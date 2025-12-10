Дептранс вновь объявил о перекрытиях дорог в Москве

«Движение временно закрыто на улице Тверская по направлению в центр. на Пушкинской площади. Объезд возможен по Садовому кольцу», — говорится в публикации.
В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.
В 10:47 (мск) появилось сообщении об ограничении движения на на Киевском шоссе в районе шоссе Ракитки по направлению в центр. В 11:11 (мск) дорогу открыли.
До этого в центре Москвы произошло массовое ДТП. На кадрах с места ДТП видно, что в результате произошедшего белый автомобиль получил сильные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла, капот, а детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на дороге стоит микроавтобус, у которого разит бампер.
Кроме того, в Москве патрульный автомобиль сбил курьера на пешеходном переходе.