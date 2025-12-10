Путин подчеркнул необходимость развития социальных гарантий для фронтовиков

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума «Вместе победим» подчеркнул необходимость последовательно развивать систему социальных гарантий для фронтовиков и их семей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Приветствую вас на открытии форума “Вместе победим”… Подчеркну: необходимо последовательно развивать систему социальных гарантий для фронтовиков и их семей, наполнять её новыми содержательными инициативами, максимально учитывать и находить справедливые решения в каждой конкретной жизненной ситуации», — говорится в приветствии.