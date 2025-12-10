Путин назвал поддержку защитников Отечества нравственным долгом

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Поддержка защитников Отечества является безусловным нравственным долгом, заявил президент РФ Владимир Путин.
Соответствующая телеграмма участникам, организаторам и гостям форума «Вместе победим» опубликована на сайте Кремля.
«Поддержка защитников Отечества — наш безусловный нравственный долг, задача для партнерской работы государства и общества. И потому отрадно, что нынешняя встреча объединила в Национальном центре “Россия” участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких, представителей органов власти, некоммерческих организаций, деловых и экспертных кругов, средств массовой информации из многих регионов страны», — говорится в телеграмме.