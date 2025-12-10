Ричмонд
В Ростове открылись елочные базары: цены на живые деревья стартуют от 1600 рублей

В Ростове-на-Дону начали работу специализированные базары по продаже новогодних елей. Корреспондент «Городского репортера» изучил предложения и цены на главный символ праздника. В продаже представлены два вида сосен и классическая ель.

Источник: Городской репортер

Самым доступным вариантом стала крымская сосна, цена которой начинается от 1600 рублей за метр. Более высокие и пышные экземпляры этого вида оцениваются в 2500—5500 рублей. Чуть дороже обойдется уральская сосна — от 1600−1700 рублей за метровое дерево. За пушистую красавицу высотой побольше продавцы просят от 3000 до 6000 рублей. Отдельным спросом пользуются декоративные элементы.

За праздничную веточку вечнозеленого дерева на декоративной подставке ростовчанам предлагают заплатить около 1300 рублей.