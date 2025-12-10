В Ростове открылись елочные базары: цены на живые деревья стартуют от 1600 рублей

Самым доступным вариантом стала крымская сосна, цена которой начинается от 1600 рублей за метр. Более высокие и пышные экземпляры этого вида оцениваются в 2500—5500 рублей. Чуть дороже обойдется уральская сосна — от 1600−1700 рублей за метровое дерево. За пушистую красавицу высотой побольше продавцы просят от 3000 до 6000 рублей. Отдельным спросом пользуются декоративные элементы.