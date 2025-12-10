Психиатр-нарколог из Уфы дала советы, как бросить курить

Первым делом специалист советует заручиться поддержкой близких, сообщив им о своем намерении избавиться от пагубной привычки. Возможно, кто-то захочет бросить курить вместе с вам, заключив пари. Когда есть данное кому-то слово и мотивация, легче не сорваться.