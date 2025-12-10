Психиатр-нарколог из Уфы дала советы, как бросить курить

Первым делом специалист советует заручиться поддержкой близких, сообщив им о своем намерении избавиться от пагубной привычки. Возможно, кто-то захочет бросить курить вместе с вам, заключив пари. Когда есть данное кому-то слово и мотивация, легче не сорваться.
Лучше убрать подальше от глаз все атрибуты, связанные с курением — пепельницы, спички, зажигалки и другое.
Когда появляется желание закурить, можно обмануть мозг леденцами, семечками, жевательными резинками, ломтиками фруктов. Также можно сделать дыхательную гимнастику — сделать глубокий вдох и задержать дыхание на 10 секунд, затем выдохнуть, повторить несколько раз.
Врач порекомендовала также пить больше жидкости, но исключить алкоголь и кофе. Снять напряжение могут помочь физическая активность и контрастный душ.
При необходимости можно проконсультироваться с врачом терапевтом или наркологом для коррекции психоэмоционального фона.
Ранее эндокринолог развеяла миф о влиянии сладостей на развитие диабета у детей.