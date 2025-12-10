Ричмонд
Психиатр-нарколог из Уфы дала советы, как бросить курить

Врач психиатр- нарколог, заведующий диспансерно-поликлинического отделения № 1 ГБУЗ РКНД МЗ РБ Ольга Запевалова в беседе с журналистом UfaNovosti.ru дала рекомендации для тех, кто хочет бросить курить.

Источник: Башинформ

Первым делом специалист советует заручиться поддержкой близких, сообщив им о своем намерении избавиться от пагубной привычки. Возможно, кто-то захочет бросить курить вместе с вам, заключив пари. Когда есть данное кому-то слово и мотивация, легче не сорваться.

Лучше убрать подальше от глаз все атрибуты, связанные с курением — пепельницы, спички, зажигалки и другое.

Когда появляется желание закурить, можно обмануть мозг леденцами, семечками, жевательными резинками, ломтиками фруктов. Также можно сделать дыхательную гимнастику — сделать глубокий вдох и задержать дыхание на 10 секунд, затем выдохнуть, повторить несколько раз.

Врач порекомендовала также пить больше жидкости, но исключить алкоголь и кофе. Снять напряжение могут помочь физическая активность и контрастный душ.

При необходимости можно проконсультироваться с врачом терапевтом или наркологом для коррекции психоэмоционального фона.

