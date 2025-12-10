Ричмонд
Путин пообещал расширять возможности для Героев Отечества

Путин пообещал расширять карьерные возможности для Героев Отечества.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал расширять возможности, чтобы герои Отечества продолжали служить Родине, а их таланты были в полной мере востребованы, в том числе в государственном и муниципальном управлении, говорится в телеграмме участникам, организаторам и гостям форума «Вместе победим», опубликованной на сайте Кремля.

«И, конечно, будем расширять возможности, чтобы наши герои продолжали достойно служить Родине, чтобы их таланты и способности были в полной мере востребованы на государственном и муниципальном поприще, в воспитании подрастающего поколения, в различных областях экономики и предпринимательстве», — говорится в телеграмме.