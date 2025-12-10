Совфед одобрил право участников СВО на повторное обучение в колледже

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о праве участников СВО на повторное бесплатное среднее профессиональное образование.
Законом устанавливается, что получившие среднее профессиональное образование граждане, проходящие или проходившие службу в ВС РФ при условии их участия в специальной военной операции, имеют право на повторное получение среднего профессионального образования по другой профессии или специальности за счет бюджета.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.