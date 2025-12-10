Ричмонд
Совфед одобрил право участников СВО на повторное обучение в колледже

Совфед одобрил право участников СВО на второе бесплатное обучение в колледже.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о праве участников СВО на повторное бесплатное среднее профессиональное образование.

Законом устанавливается, что получившие среднее профессиональное образование граждане, проходящие или проходившие службу в ВС РФ при условии их участия в специальной военной операции, имеют право на повторное получение среднего профессионального образования по другой профессии или специальности за счет бюджета.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.