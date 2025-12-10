В Минске на месте автобусного парка построят дома на 400 квартир и детский сад

В Минске на месте автобусного парка на улице Маяковского построят дома на 400 квартир и детский сад, пишет агентство «Минск-Новости».
Трансформация в границах улиц Маяковского, Денисовской, переулка Денисовского и зеленой зоны начнется с автопарка. На его месте построят дома примерно на 400 квартир и детский сад. В перспективе в районе Денисовской планируют возвести начальную школу на 300 мест и еще один детсад. Недостроенные здания на улице Маяковского, 125, могут стать многофункциональным спортивно-оздоровительным комплексом. Еще в обозначенных границах хотят создать встроенные торговые точки, объекты бытового обслуживания, аптеку.
В границах улиц Железнодорожной, Дубравинской, Грушевской и Прямой появится «Казахстанский квартал». Для этого на месте бывшего завода «Сантехдеталь» построят семь высоток от предприятия «МАПИД»: три 18-этажных и четыре 9−10-этажных дома. В квартале будет свыше 680 квартир.
На Железнодорожной хотят построить жилой квартал в границах проспекта Жукова и улиц Железнодорожной, Разинской, Грушевской. В планах — четыре крупнопанельных дома (свыше 500 квартир) и паркинги.
Также на территории четной стороны улицы Гурского на начало 2026-го планируется начать строительство пяти домов на 600 квартир. В дальнейшем планируют освободить и застроить соседнюю территорию по этой же стороне улицы Гурского вплоть до частного сектора.
Кроме того, вблизи проспекта Независимости, на части территорий электромеханического завода «Агат» хотят разместить крупный ЖК из девяти домов.
Ранее еще «Минскстрой» сказал, где снесут 14 домов и построят новый жилой квартал.
Тем временем условия проезда по платным дорогам изменились в Беларуси.