В Минске на месте автобусного парка построят дома на 400 квартир и детский сад

Трансформация в границах улиц Маяковского, Денисовской, переулка Денисовского и зеленой зоны начнется с автопарка. На его месте построят дома примерно на 400 квартир и детский сад. В перспективе в районе Денисовской планируют возвести начальную школу на 300 мест и еще один детсад. Недостроенные здания на улице Маяковского, 125, могут стать многофункциональным спортивно-оздоровительным комплексом. Еще в обозначенных границах хотят создать встроенные торговые точки, объекты бытового обслуживания, аптеку.