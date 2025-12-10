Омская полиция проводит проверку по сообщению о жестоком обращении с кошкой

Отдел полиции по Муромцевскому району Омской области проверяет сообщение о жестоком обращении с животным. Подростки издевались над кошкой и записали это на видео.
В полицию об этом сообщила педагог местной школы, увидевшая видеоролик в мессенджере. Над кошкой издевались 14-летние ученики.
Как предварительно установили полицейские, видео было записано дома у одного из подростков, когда в гости к нему пришел его друг. Кошка является домашним питомцем 14-летнего хозяина.
«Видимых травм у животного не обнаружено, точнее о состоянии будет известно после осмотра ветеринаром», — сообщили в полиции.
В настоящее время проверка продолжается, несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет.