Омская полиция проводит проверку по сообщению о жестоком обращении с кошкой

Над животным издевался собственный несовершеннолетний хозяин.

Источник: Комсомольская правда

Отдел полиции по Муромцевскому району Омской области проверяет сообщение о жестоком обращении с животным. Подростки издевались над кошкой и записали это на видео.

В полицию об этом сообщила педагог местной школы, увидевшая видеоролик в мессенджере. Над кошкой издевались 14-летние ученики.

Как предварительно установили полицейские, видео было записано дома у одного из подростков, когда в гости к нему пришел его друг. Кошка является домашним питомцем 14-летнего хозяина.

«Видимых травм у животного не обнаружено, точнее о состоянии будет известно после осмотра ветеринаром», — сообщили в полиции.

В настоящее время проверка продолжается, несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет.