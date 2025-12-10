Уфимца в аэропорту лишили 5,5 миллионов рублей: на это была веская причина

В Башкирии вынесли приговор 63-летнему уфимцу, обвиняемому в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных в особо крупном размере. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов республики.
По данным ведомства, подсудимый, будучи в зоне таможенного контроля аэропорта «Уфа», умышленно скрыл от сотрудников таможни крупную сумму денег, подлежащую обязательному декларированию. Вместо прохождения через «красный» коридор мужчина прошел через «зеленый», предназначенный для лиц без товаров и средств, требующих письменного декларирования. На вопрос таможенника о наличии у него наличных он заявил об их отсутствии.
Уфимский районный суд назначил мужчине год ограничения свободы. Все 5,5 миллионов рублей конфискованы в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.
