Уфимца в аэропорту лишили 5,5 миллионов рублей: на это была веская причина

По данным ведомства, подсудимый, будучи в зоне таможенного контроля аэропорта «Уфа», умышленно скрыл от сотрудников таможни крупную сумму денег, подлежащую обязательному декларированию. Вместо прохождения через «красный» коридор мужчина прошел через «зеленый», предназначенный для лиц без товаров и средств, требующих письменного декларирования. На вопрос таможенника о наличии у него наличных он заявил об их отсутствии.