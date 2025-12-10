Где купить ёлку? Публикуем адреса ёлочных базаров в Нижнем Новгороде

С завтрашнего дня, 11 декабря, живые ели, сосны и новогодние украшения можно будет купить на ёлочных базарах в Нижнем Новгороде. О том, где откроются площадки, рассказали редакции pravda-nn.ru в городском департаменте развития предпринимательства.