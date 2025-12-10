Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где купить ёлку? Публикуем адреса ёлочных базаров в Нижнем Новгороде

Площадки разместятся по четырем адресам и будут работать до конца года.

Источник: Нижегородская правда

С завтрашнего дня, 11 декабря, живые ели, сосны и новогодние украшения можно будет купить на ёлочных базарах в Нижнем Новгороде. О том, где откроются площадки, рассказали редакции pravda-nn.ru в городском департаменте развития предпринимательства.

По итогам аукционов ёлочные базары откроются по четырем адресам в Нижнем Новгороде:

Южное шоссе, 35 (у ТЦ «Перекресток»);

улица Плотникова, 4а (у автостоянки);

улица Чаадаева, около дома № 28 (у ТЦ «Вишневый сад»);

площадь Маршала Жукова, у дома № 7.

Площадки будут работать с завтрашнего дня, 11 декабря, вплоть до конца года, 31 декабря.

Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали топ-10 новогодних представлений для детей в Нижнем Новгороде.