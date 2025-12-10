Где купить ёлку? Публикуем адреса ёлочных базаров в Нижнем Новгороде

С завтрашнего дня, 11 декабря, живые ели, сосны и новогодние украшения можно будет купить на ёлочных базарах в Нижнем Новгороде. О том, где откроются площадки, рассказали редакции pravda-nn.ru в городском департаменте развития предпринимательства.
По итогам аукционов ёлочные базары откроются по четырем адресам в Нижнем Новгороде:
Южное шоссе, 35 (у ТЦ «Перекресток»);
улица Плотникова, 4а (у автостоянки);
улица Чаадаева, около дома № 28 (у ТЦ «Вишневый сад»);
площадь Маршала Жукова, у дома № 7.
Площадки будут работать с завтрашнего дня, 11 декабря, вплоть до конца года, 31 декабря.
