Песков: тема прав героев СВО ушла из первой тройки вопросов на прямую линию

«Сейчас анализируем весь массив (вопросов на прямую линию с Путиным — ред.), и гораздо меньше обращений, связанных с проблемами ветеранов. Разовые проблемы неизбежны, они могут быть, но в целом тема проблемы социального обеспечения и прав героев СВО она ушла из первой тройки. Это говорит о том, что очень многое сделано, и создана уже хорошо работающая система, которая, конечно же, не может работать без каких-то конкретных персональных огрехов», — сказал Песков журналистам.