Песков: тема прав героев СВО ушла из первой тройки вопросов на прямую линию

Песков: тема прав участников СВО ушла из первой тройки вопросов на прямую линию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Тема обеспечения прав героев СВО ушла из первой тройки вопросов на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, это говорит о хорошо выстроенной системе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас анализируем весь массив (вопросов на прямую линию с Путиным — ред.), и гораздо меньше обращений, связанных с проблемами ветеранов. Разовые проблемы неизбежны, они могут быть, но в целом тема проблемы социального обеспечения и прав героев СВО она ушла из первой тройки. Это говорит о том, что очень многое сделано, и создана уже хорошо работающая система, которая, конечно же, не может работать без каких-то конкретных персональных огрехов», — сказал Песков журналистам.

