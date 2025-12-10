Совфед одобрил закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, уточняющий назначение штрафов за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех месяцев.
В настоящее время штрафы назначаются за несообщение в военкомат о месте жительства в период проведения призыва, однако в связи с принятием закона о проведении призыва в течение календарного года эту норму предлагается уточнить.
Законопроект вносит изменения в статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ, в части 4 предлагается исключить слова «в период проведения призыва». Таким образом, ответственность за данное правонарушение будет наступать в течение всего календарного года.
Штрафы за данное правонарушение составляют от 10 до 20 тысяч рублей.