«Почти семь часов в день, 2400 часов ежегодно». Мининформации сказало, сколько белорусы времени сидят в соцсетях

В Мининформации обратили внимание, что треть года, которая тратится на соцсети, может быть потрачена на изучение нового языка, написание книги, получение второго образования и т.д. Зависимость от телефона и соцсетей в министерстве назвали формированием вредной привычки, которой человек не может сам управлять.