«Почти семь часов в день, 2400 часов ежегодно». Мининформации сказало, сколько белорусы времени сидят в соцсетях

Мининформации: белорусы проводят в соцсетях 101 день в году.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве информации сказали, сколько времени белорусы проводят в соцсетях.

Так, согласно статистике ежедневно белорусы тратят на интернет-серфинг в среднем 6 часов 40 минут. В месяц это уже 200 часов, а в год — свыше 2400 часов.

— Это 101 полный день жизни, каждый год, — подчеркнули в ведомстве.

В Мининформации обратили внимание, что треть года, которая тратится на соцсети, может быть потрачена на изучение нового языка, написание книги, получение второго образования и т.д. Зависимость от телефона и соцсетей в министерстве назвали формированием вредной привычки, которой человек не может сам управлять.

