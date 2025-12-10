«Почти семь часов в день, 2400 часов ежегодно». Мининформации сказало, сколько белорусы времени сидят в соцсетях

В Министерстве информации сказали, сколько времени белорусы проводят в соцсетях.
Так, согласно статистике ежедневно белорусы тратят на интернет-серфинг в среднем 6 часов 40 минут. В месяц это уже 200 часов, а в год — свыше 2400 часов.
— Это 101 полный день жизни, каждый год, — подчеркнули в ведомстве.
В Мининформации обратили внимание, что треть года, которая тратится на соцсети, может быть потрачена на изучение нового языка, написание книги, получение второго образования и т.д. Зависимость от телефона и соцсетей в министерстве назвали формированием вредной привычки, которой человек не может сам управлять.
