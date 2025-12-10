На выставке в Самаре расскажут о мифологии населяющих регион народов

«Мифология, а без нее не обходилась ни одна сфера жизни наших предков, всегда вызывает интерес у аудитории, особенно у детской. Поэтому мы решили обратиться к этой теме, тем более что языческие верования бытовали вплоть до конца ХХ века, особенно у чувашей и мордвы. У этих народов и сегодня встречаются языческие общины», — рассказала заведующая отделом этнографии музея им. Алабина Ирина Маслова.
Специалист отмечает, что довольно долго мифологические представления сохранялись также у русских и татар. Несмотря на то, что предки верили в Бога и отмечали религиозные праздники, они также параллельно верили в сущности, постепенно перешедшие из божеств в разряд нечисти.
На выставке всех посетителей встречает огромный макет духа Албасты из татарской мифологии. Он похож на стог сена — это одно из его обличий. Наши предки считали, что он может задушить человека, покалечить. О «встречах» с ним сохранились разные былички — рассказы «очевидцев». В одной из таких быличек мужик под утро возвращался в свою деревню из другого села и увидел, что на него надвигаются два стога сена. Мужик понял, что это Албасты, и стал гнать лошадей сильнее, но заехал лишь дальше в лес. Спасло его только пение петуха — на рассвете духи исчезли сами собой.
Свой дом люди защищали от злых духов с помощью специальных знаков, их вырезали, например, на оконных наличниках. А в самой избе жили домашние сущности, которые, по сути своей добрые, могли иногда проказничать. Таким духам люди давали подношения: оставляли хлеб или кашу, чтобы задобрить. На выставке есть, например, старинные чувашские чашка с ложкой, привезенные из аутентичного самарского села. Примерно из такой чашки и «кормили» духов. А еще чуваши раз в три года устраивали обряд благодарности духу Херт-Сурт — покровительнице дома: варили ей пшенную кашу, убирали дом, так как она любит порядок, а также мылись и надевали чистую одежду.
В «домовых» верили все народы на самарской земле, лишь называли их по-разному. У татар это Ой Иасе, у мордвы — Куд Ава. Да и сейчас, в век высоких технологий, многие вспоминают этих проказников, когда теряют вещи в доме. Говорят, что нужно попросить домового отдать предмет, и он его обязательно вернет. Но необходимо также взамен «дать» ему платочек поиграть. А Ой Иасе любит заплести косичку хозяйке дома или хозяину (в бороде, например), и расплетать ее нельзя, иначе будет несчастье. Хотя в целом в представлениях наших предков эти духи были добрыми.
Однако сохранились былички и про злых домашних сущностей, как, например, про Бичуру в татарской культуре. Считалось, что она появляется в тех домах, где беспорядок, бардак, хозяйка не убирает. Бичура бьет посуду, швыряет вещи, может даже по ночам душить хозяев дома.
На выставке помимо зоны дома представлен также «лес» с его мордовской покровительницей Вирь-Авой, «водоем» с отражениями множества зеркал и «потусторонний мир» с часами, на которых взвешивали грехи умерших. Везде жили духи, с которыми нашим предкам приходилось взаимодействовать. А «на закуску» — гадальный стол, на котором и зеркала, и свечи и… петух, который молодым незамужним девушкам «подсказывал», когда они найдут суженого.
Эта необычная экспозиция — напоминание всем о том, что наши предки жили не в монологе, а в диалоге с миром. Они не покоряли природу, а, наделяя ее душой, пытались договориться.