На выставке в Самаре расскажут о мифологии населяющих регион народов

На выставке всех посетителей встречает огромный макет духа Албасты из татарской мифологии. Он похож на стог сена — это одно из его обличий. Наши предки считали, что он может задушить человека, покалечить. О «встречах» с ним сохранились разные былички — рассказы «очевидцев». В одной из таких быличек мужик под утро возвращался в свою деревню из другого села и увидел, что на него надвигаются два стога сена. Мужик понял, что это Албасты, и стал гнать лошадей сильнее, но заехал лишь дальше в лес. Спасло его только пение петуха — на рассвете духи исчезли сами собой.