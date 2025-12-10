Карантин по бешенству ввели в еще одном районе Омской области

Опасный вирус выявили в деревне Стародубка и в самом городе Калачинске. На время карантина там запрещен оборот сельскохозяйственных животных, отлов диких животных для зоопарков, проведение сельскохозяйственных выставок и ярмарок. Также запрещен доступ посторонних в сами очаги заболеваний, за исключением сотрудников ветеринарной службы.