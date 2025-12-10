Карантин по бешенству ввели в еще одном районе Омской области

В двух населенных пунктах Калачинского района ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ губернатора Омской области опубликован на портале правовой информации.
Опасный вирус выявили в деревне Стародубка и в самом городе Калачинске. На время карантина там запрещен оборот сельскохозяйственных животных, отлов диких животных для зоопарков, проведение сельскохозяйственных выставок и ярмарок. Также запрещен доступ посторонних в сами очаги заболеваний, за исключением сотрудников ветеринарной службы.
Карантин в Стародубке и Калачинске установлен до 1 февраля 2026 года.
Напомним, ранее карантин по бешенству был установлен в поселке Речной Омского района и в деревне Пашенная Роща Павлоградского района. В целом с начала года в Омской области выявлено 10 очагов бешенства.