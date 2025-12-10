Башкирских пивоваров хотят освободить от имущественного налога

Парламент Башкирии рассмотрит на ближайшем пленарном заседании законопроект о внесении изменений в республиканский закон «О налоге на имущество организаций».
По словам председателя Государственного Собрания республики Константин Толкачев, депутаты предлагают освободить от уплаты налога на имущество за 2025 год компании, производящие пиво и пивные напитки. Инициатива призвана поддержать отечественных производителей в условиях ужесточения регулирования отрасли, роста акцизов и удорожания сырья.
Спикер отметил, что подобная льгота предоставлялась ранее и показала свою эффективность: отрасль демонстрировала рост объемов производства и налоговых поступлений в бюджет. Новая инициатива носит целевой характер и предусматривает взаимные обязательства со стороны предприятий.
Толкачев подчеркнул, что льгота не будет безусловной. Для ее получения компаниям необходимо выполнить ряд экономических и социальных критериев, включая обеспечение достойного уровня заработной платы сотрудникам, сохранение рабочих мест и гарантированный прирост суммы перечисляемых в бюджет акцизов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.