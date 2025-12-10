Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирских пивоваров хотят освободить от имущественного налога

В Башкирии пивовары не будут платить имущественный налог за 2025 год.

Источник: Комсомольская правда

Парламент Башкирии рассмотрит на ближайшем пленарном заседании законопроект о внесении изменений в республиканский закон «О налоге на имущество организаций».

По словам председателя Государственного Собрания республики Константин Толкачев, депутаты предлагают освободить от уплаты налога на имущество за 2025 год компании, производящие пиво и пивные напитки. Инициатива призвана поддержать отечественных производителей в условиях ужесточения регулирования отрасли, роста акцизов и удорожания сырья.

Спикер отметил, что подобная льгота предоставлялась ранее и показала свою эффективность: отрасль демонстрировала рост объемов производства и налоговых поступлений в бюджет. Новая инициатива носит целевой характер и предусматривает взаимные обязательства со стороны предприятий.

Толкачев подчеркнул, что льгота не будет безусловной. Для ее получения компаниям необходимо выполнить ряд экономических и социальных критериев, включая обеспечение достойного уровня заработной платы сотрудникам, сохранение рабочих мест и гарантированный прирост суммы перечисляемых в бюджет акцизов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.