Совфед поддержал продление права участников СВО на кредитные каникулы

Действующее законодательство дает право этим категориям обратится за кредитными каникулами до конца 2025 года. Это касается граждан, мобилизованных на военную службу, проходящих ее по контракту или находящихся на службе в Росгвардии, воинских формированиях и органах, принимающих участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также членов их семей.