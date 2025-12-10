Ричмонд
«Минскэнерго» отреагировало на жалобы из-за отсутствия света в Колодищах

«Минскэнерго» сказало про жалобы от жителей Колодищей из-за отсутствия света.

Источник: Комсомольская правда

«Минскэнерго» отреагировал на жалобы из-за отсутствия света в Колодищах. Подробности озвучили в пресс-службе предприятия «Минскэнерго».

«Поступают жалобы потребителей агрогородка Колодищи на отсутствие электроэнергии», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что отключено три трансформаторных подстанции. И добавили, что причина их отключения устанавливается. Кроме того, восстановлением электроснабжения занимаются две оперативно-выездные бригады филиала «Минские электрические сети».

Ранее мы писали, что КГК проведет горячую линию по пассажирским перевозкам после критики президента Беларуси Александра Лукашенко.

Тем временем Белгидромет предупредил о морозах до −12 градусов: «Из-за воздушных масс северных широт».

А еще белоруска Дарья Домрачева призналась, от чего вынуждена была отказаться ради семьи: «Сейчас я по максимуму мама в декрете».

