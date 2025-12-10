«Минскэнерго» отреагировало на жалобы из-за отсутствия света в Колодищах

«Минскэнерго» отреагировал на жалобы из-за отсутствия света в Колодищах. Подробности озвучили в пресс-службе предприятия «Минскэнерго».
«Поступают жалобы потребителей агрогородка Колодищи на отсутствие электроэнергии», — сказано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что отключено три трансформаторных подстанции. И добавили, что причина их отключения устанавливается. Кроме того, восстановлением электроснабжения занимаются две оперативно-выездные бригады филиала «Минские электрические сети».
