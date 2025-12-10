Утверждено расписание ОГЭ и ЕГЭ в Нижегородской области в 2026 году

В рамках основного этапа ЕГЭ экзамены будут проходить по следующему графику: 1 июня — история, литература, химия; 4 июня — русский язык; 8 июня — математика базового и профильного уровней; 11 июня — обществознание, физика; 15 июня — биология, география, письменная часть иностранных языков; 18 и 19 июня — устная часть иностранных языков, информатика. С 22 по 25 июня определены резервные дни для сдачи всех предметов. Возможность пересдать один из экзаменов по выбору выпускника до подачи документов в вуз предоставляется 8 и 9 июля. Что касается ОГЭ, его проведение также разделено на три этапа. Досрочная сдача пройдет с 21 апреля по 18 мая.