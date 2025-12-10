В Перми штрафы с безбилетников достигли 35 миллионов рублей

В 2025 году в Перми внесли несколько изменений в работу общественного транспорта. На некоторых маршрутах появились автобусы большей вместимости, а маршрутная сеть была скорректирована. Кроме того, с апреля пассажиры больше не могут оплачивать проезд наличными, что привело к росту числа пользователей льготных и обычных проездных, банковских карт и электронных кошельков.