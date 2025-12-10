В Перми штрафы с безбилетников достигли 35 миллионов рублей

За девять месяцев текущего года жители Перми оплатили почти 35 млн рублей штрафов за проезд без билета. Это на 13,3 млн рублей больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил начальник департамента транспорта города Анатолий Путин на заседании комитета Пермской городской думы по экономическому развитию.
В общей сложности к ответственности за безбилетный проезд привлекли почти 16 тысяч пермяков. При этом пассажиропоток городского транспорта за январь-сентябрь составил 166,7 млн человек, что соответствует прошлогоднему уровню.
В 2025 году в Перми внесли несколько изменений в работу общественного транспорта. На некоторых маршрутах появились автобусы большей вместимости, а маршрутная сеть была скорректирована. Кроме того, с апреля пассажиры больше не могут оплачивать проезд наличными, что привело к росту числа пользователей льготных и обычных проездных, банковских карт и электронных кошельков.
Ранее «КП-Пермь» писала, что в Перми во время утреннего рейда на остановке «Улица Обвинская» выявили рекордное количество безбилетных пассажиров — 79 человек. Проверка проводилась в час пик 1 октября в трамваях № 5 и № 8 и автобусе № 50.