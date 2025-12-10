Из кранов уфимцев потекла зеленая вода: и это нормально

Ярким примером эффективности метода, считают специалисты, стал случай в доме № 14 на бульваре Славы, где житель сообщил о появлении окрашенной горячей воды из крана. Специалисты «БашРТС» оперативно обследовали систему и нашли неисправность оборудования индивидуального теплового пункта, за который отвечает управляющая организация. Для ремонта ИТП временно вывели из эксплуатации, заменили часть оборудования и восстановили подачу тепла.