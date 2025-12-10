Из кранов уфимцев потекла зеленая вода: и это нормально

Компания «БашРТС» завершила первый этап испытаний тепловых сетей Уфы с применением безопасного органического красителя «Уранин А». Вещество окрашивает теплоноситель в ярко-зеленый цвет, что позволяет оперативно обнаруживать утечки и дефекты трубопроводов. Метод согласован с Роспотребнадзором и городской администрацией.
В ходе работ в зоне обслуживания ТЭЦ-2 были проверены системы теплоснабжения 729 многоквартирных домов, 113 социальных объектов и 367 прочих потребителей. В результате выявлено 49 повреждений на внутридомовых сетях и 10 дефектов на сетях ресурсоснабжающей организации. Все обнаруженные неисправности уже устранены.
Ярким примером эффективности метода, считают специалисты, стал случай в доме № 14 на бульваре Славы, где житель сообщил о появлении окрашенной горячей воды из крана. Специалисты «БашРТС» оперативно обследовали систему и нашли неисправность оборудования индивидуального теплового пункта, за который отвечает управляющая организация. Для ремонта ИТП временно вывели из эксплуатации, заменили часть оборудования и восстановили подачу тепла.
Второй этап испытаний запланирован на период с 15 декабря 2025 года по 31 января 2026 года и затронет теплосетевую инфраструктуру Калининского и Орджоникидзевского районов Уфы.
В «БашРТС» просят горожан сообщать о любых обнаруженных утечках окрашенной воды на улицах или о появлении зеленой воды из крана. Контактные телефоны аварийно-диспетчерских служб:
— Орджоникидзевский район: 8 (347) 242−44−37;
— Калининский район: 8 (347) 269−24−33.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.