Госдума приняла закон о снижении возраста принесения присяги гражданина

Также уточняются случаи признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ — решение о приеме в российское гражданство будет считаться недействительным также в случае, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для принесения присяги в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России.