В Казани на трех участках дорог установили новые светофоры

В Казани на трех участках дорог установили новые светофорные объекты, сообщили в городском комитете по транспорту.

Источник: ИА Татар-информ

Новые светофоры появились на следующих участках:

  • рядом с домом № 11 на улице Бигичева;
  • возле дома № 100 на улице Журналистов;
  • на перекрестке улиц Яшь кыч и Магистральной.

Накануне водителей в Татарстане призвали быть внимательными на дорогах в связи с непогодой. Во время метели крайне важно соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и особенно выезда на полосу встречного движения. Не забывайте пристегиваться ремнями безопасности и перевозить детей только в автокреслах. Специалисты настоятельно рекомендуют без острой необходимости не покидать населенные пункты и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.