В Казани на трех участках дорог установили новые светофоры

Накануне водителей в Татарстане призвали быть внимательными на дорогах в связи с непогодой. Во время метели крайне важно соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и особенно выезда на полосу встречного движения. Не забывайте пристегиваться ремнями безопасности и перевозить детей только в автокреслах. Специалисты настоятельно рекомендуют без острой необходимости не покидать населенные пункты и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.