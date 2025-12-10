МВД обратилось к участникам дорожного движения

В ведомстве предупредили об установке соответствующих знаков. «Для этого, на автодорогах в зимний период устанавливаются стационарные дорожные знаки 3.24 “Ограничение максимальной скорости”, а на дорогах Астана-Щучинск и Астана-Темиртау установлены электронные табло, то есть знаки переменной информации, с помощью которых скорость снижается только на период неблагоприятных погодных и дорожных условий таких как буран, гололед и т. д. Эти знаки установлены в соответствии с требованиями стандартов и подлежат соблюдению так же, как и другие дорожные знаки», — отметила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.