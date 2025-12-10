МВД обратилось к участникам дорожного движения

С наступлением зимы осложняются погодные и дорожные условия. В связи с этим, для сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения, нами совместно с владельцами дорог вводятся ограничения скорости, а при необходимости полностью закрываются дороги", — отметили в ведомстве.
В ведомстве предупредили об установке соответствующих знаков. «Для этого, на автодорогах в зимний период устанавливаются стационарные дорожные знаки 3.24 “Ограничение максимальной скорости”, а на дорогах Астана-Щучинск и Астана-Темиртау установлены электронные табло, то есть знаки переменной информации, с помощью которых скорость снижается только на период неблагоприятных погодных и дорожных условий таких как буран, гололед
В ведомстве обратили внимание, что одновременно с этим, камеры, фиксирующие скорость, автоматически переключаются на фиксацию установленной скорости и средней скорости движения. «МВД призывает соблюдать правила дорожного движения и действующие ограничения. Эти меры введены не для того, чтобы причинить вам неудобства, а для вашей безопасности», — обратились полицейские.
Отметим, сегодня, 10 декабря, в регионах Казахстана ввели ограничения для передвижения транспорта по республиканским трассам. Причина — ухудшение погоды.