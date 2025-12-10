Более 340 тонн мусора вывезено с земель лесного фонда Самарской области

«Данное мероприятие решает сразу две важнейшие задачи: это и восстановление экологического благополучия наших лесов, и снижение пожарной опасности. Основная масса этих несанкционированных свалок — бытовые отходы граждан. Лесная охрана привлекает к ответственности за такие нарушения, но очень важным для нас направлением является именно профилактика, чтобы привычки оставлять мусор в не предназначенном месте уходили в прошлое», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.