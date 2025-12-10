В Казахстане запускают дополнительные поезда в зимний период

Благодаря введению новых рейсов удастся перевезти порядка 23 тысяч пассажиров. Дополнительные составы будут курсировать по популярным маршрутам между крупными городами страны, сообщает интернет-портал El.kz.
В компании сообщили, что дополнительные поезда назначены по трём направлениям.
Маршрут № 201/202 «Алматы-2 — Астана-1».
Из Алматы рейсы отправятся 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2025 года, а также 2 и 4 января 2026 года.
Из Астаны — 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря 2025 года, 3 и 5 января 2026 года.
Маршрут № 203/204 «Астана Нурлы жол — Шымкент».
Отправление из Астаны запланировано на 20, 23, 26, 29 декабря и 2 января.
Из Шымкента составы выйдут 22, 25, 28, 30 декабря и 4 января.
Маршрут № 257/258 «Актобе — Астана Нурлы жол».
Из Актобе поезда отправятся 20, 23, 26, 29 декабря и 2 января.
Из Астаны — 22, 24, 28, 30 декабря и 4 января.
В компании отметили, что в дополнительных составах будут предусмотрены стандартные купейные и плацкартные вагоны. Кроме того, на наиболее востребованных направлениях в действующие поезда включат 584 прицепных вагона, что обеспечит свыше 30 тысяч дополнительных мест.
Продажа билетов уже открыта на официальном сайте. Перевозчик призывает пассажиров планировать поездки заранее, так как новогодний период традиционно является временем максимального спроса.