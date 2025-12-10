Минприроды выставило на торги право аренды затона у Рыбачьего поселка в Омске

Областное минприроды объявило об аукционе по сдачу в аренду участка акватории и берега в Кировском округе Омска в районе Рыбачьего поселка. Торги пройдут на онлайн-платформе «ГИС Торги».
Акватория у левого берега Иртыша занимает площадь 0,15 квадратных километров. Договор аренды министерство планирует заключить на 19 лет и 11 месяцев. Уже стартовал прием заявок.
Стартовая цена права заключения договора аренды составила 2,4 млн рублей, шаг торгов — 238 тыс. рублей.
В пояснительной записке отметили: в рамках использования этого участка забор воды запрещен. Победитель торгов должен будет вести наблюдения за рекой (следить за морфометрическими особенностями) и ее водоохранными зонами, регулярно предоставлять полученные сведения, вести водоохранные мероприятия.
Запрещены и любые действия, которые могут привести к причинению вреда окружающей среде и ухудшению экологической ситуации. Подать заявки на торги можно до 22 января, а пройдут они 27 января.
