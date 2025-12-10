Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голикова рассказала о работе по возвращению бойцов СВО в мирную жизнь

Голикова: возвращение бойцов СВО в мирную жизнь будет комфортным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Правительство РФ и региональные органы власти делают все возможное, чтобы возвращение бойцов специальной военной операции в мирную жизнь было комфортным, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Хочу заверить вас, что и федеральное правительство, и органы власти регионов делают все возможное для того, чтобы возвращение участников специальной военной операции в мирную жизнь было комфортным», — сказала Голикова на торжественной церемонии открытии форума «Вместе победим» в национальном центре «Россия».

По ее словам, фонд защитников отечества активно работает над тем, чтобы охватить все возможные жизненные обстоятельства ветеранов боевых действий.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше