Голикова рассказала о работе по возвращению бойцов СВО в мирную жизнь

«Хочу заверить вас, что и федеральное правительство, и органы власти регионов делают все возможное для того, чтобы возвращение участников специальной военной операции в мирную жизнь было комфортным», — сказала Голикова на торжественной церемонии открытии форума «Вместе победим» в национальном центре «Россия».