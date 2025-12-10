Голикова рассказала о работе по возвращению бойцов СВО в мирную жизнь

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Правительство РФ и региональные органы власти делают все возможное, чтобы возвращение бойцов специальной военной операции в мирную жизнь было комфортным, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Хочу заверить вас, что и федеральное правительство, и органы власти регионов делают все возможное для того, чтобы возвращение участников специальной военной операции в мирную жизнь было комфортным», — сказала Голикова на торжественной церемонии открытии форума «Вместе победим» в национальном центре «Россия».
По ее словам, фонд защитников отечества активно работает над тем, чтобы охватить все возможные жизненные обстоятельства ветеранов боевых действий.