В Петербурге объявили дату запуска первого участка скоростного трамвая «Купчино — Шушары — Славянка»

Полностью линия будет введена к концу следующего года.

Источник: Telegram / Петербург - Пресс-служба

Жители южных районов Санкт-Петербурга получат долгожданный новогодний подарок — уже в конце декабре откроется первая очередь скоростной трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка». Об этом на «Прямой линии» с горожанами сообщил губернатор Александр Беглов.

Портал «Строительный Петербург» отметил, что строители выполнили взятые обязательства и готовы ввести в эксплуатацию начальный отрезок трамвайного маршрута протяженностью 11 километров. Он соединит станцию метро «Купчино» с поселком Шушары.

Мы обещали петербуржцам и Президенту ввести этот участок длиной 11 километров до конца года. И мы его запустим. Сделаем новогодний подарок жителям южных районов. До конца следующего года — откроем всю линию.

Александр Беглов
губернатор Санкт-Петербурга

Параллельно в Северной столице приближается к завершению еще один важный инфраструктурный проект. Как сообщил губернатор, в ближайшее время будут закончены работы на первом пусковом участке новой, шестой по счету, Красносельско-Калининской линии метрополитена.

