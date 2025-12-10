Belavia объявила однодневные 50% скидки на все прямые регулярные рейсы. Подробности сообщили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.
«Сегодня, 10 декабря, ищите билеты по тарифу “Промо” со скидкой до 50% от минимальных опубликованных тарифов (не распространяется на таксы и сборы)», — сказано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что указанный тариф действует на все прямые регулярные направления с вылетом из Минска, Бреста, Могилева, Гомеля и обратно. Вместе с тем билеты можно приобрести и в одну сторону. Однако купить их можно только на официальном сайте belavia.by.
«Количество билетов ограничено», — подчеркнули в пресс-службе.
