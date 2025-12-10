В Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности

«Установить на 2026 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Крым, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности в соответствии с Перечнем отдельных видов экономической деятельности, по которым устанавливается запрет на привлечение в 2026 году хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Крым, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов (далее — Перечень), согласно приложению к настоящему Указу», — говорится в документе.