Главред КазТАГ потребовал очной ставки с Турловым

20 ноября, когда мы из СМИ узнали об уголовном деле, сфабрикованном и тайно расследуемом против КазТАГ, высокопоставленный сотрудник министерства внутренних дел из ближайшего окружения главы МВД Ержана Саденова нам пообещал, что в этом деле «ничего такого нет», что «КазТАГ преследовать не будут», что «дело закроют» и попросил: «Пожалуйста, только шум не поднимайте, все будет по закону, гарантирую». КазТАГ был и остается агентством, где работают люди слова. Мы дали указанному топ-чиновнику МВД слово, что шум поднимать не будем и слово свое мы сдержали. И лишь потом мы узнали, что Асета Матаева и меня за то время, пока мы хранили молчание, успели незаконно заочно признать подозреваемыми. Ни о каком «все будет по закону» со стороны полиции речь не идет. Лишь после этого мы публично рассказали об этом и больше молчать не намерены.