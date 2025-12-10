Главред КазТАГ потребовал очной ставки с Турловым

Уважаемые читатели!
Многие из вас уже знаете, что я и генеральный директор КазТАГ Асет Матаев незаконно в рамках скрытно сфабрикованного уголовного дела признаны подозреваемыми по заявлению представителей компании Freedom Finance и ее бенефициара — миллиардера российского происхождения Тимура Турлова.
Мы вновь подчеркиваем — КазТАГ был и остается источником объективной, проверенной и достоверной информации, и именно поэтому вы все еще с нами. Спасибо вам за это!
Будучи связан подпиской о неразглашении, далее я смогу поделиться лишь тем, что под эту подписку не подпадает. Вместе с тем, предварительно отмечу, что нарушений закона со стороны полиции в рамках данного уголовного дела наши адвокаты выявили такое великое множество, что одно только перечисление этих нарушений, выписанных нашей защитой в ходе следственных действий, уже наберется на отдельный том досудебного расследования о фабрикации уголовного дела.
Не имею права раскрывать точную цифру, но отмечу, что Турлов и Freedom Finance вменяют нам ущерб, который способен легко перевесить совокупный бюджет нескольких «банановых республик», а составленный с многочисленными нарушениями и абсурдными псевдодоводами протокол о признании меня подозреваемым, как будто написан под диктовку либо представителей Турлова, либо его самого.
Учитывая тот факт, что следствие изначально ведется с колоссальным числом грубейших нарушений и с обвинительным уклоном, я имею полное право публично и в рамках закона требовать равноправия и состязательности сторон, в связи с чем сообщаю вам, уважаемые читатели, про два важных ходатайства с моей стороны.
Первое.
Я через своего адвоката Ерлана Макенова ходатайствовал о вызове Турлова в полицию на очную ставку со мной.
Он до настоящего момента игнорировал все наши запросы, которые мы направляли лично ему — все скриншоты и файлы кэш-копий наших обращений к нему лично у нас сохранены. Надеюсь, на все поставленные мной вопросы в интересах не только меня и КазТАГ, но и всей широкой общественности Казахстана он ответит непосредственно в здании полиции под объективом видеокамеры криминалиста.
Второе.
Ввиду колоссальной суммы ущерба, которую мы якобы причинили компании Freedom Finance и Турлову, я уверен, что если такой ущерб действительно был, он: а) должен быть подтвержден всесторонним открытым и прозрачным аудитом финансовой и хозяйственной деятельности всей группы компаний, подконтрольной миллиардеру; б) отчетами Казахстанской фондовой биржи (KASE); в) показаниями свидетелей, в данной ситуации — всех инвесторов, вкладчиков и в целом контрагентов группы компаний Турлова.
В связи с этим в ближайшее время мы направим ходатайство о вызове в полицию на допрос всех физических лиц и представителей всех юридических лиц, которые в период с 3 апреля 2025 года по настоящее время взаимодействовали с группой компаний Турлова, в том числе с Freedom Finance в качестве вкладчиков, инвесторов и любым иным способом, который в результате такого взаимодействия так или иначе затронул их имущественные интересы.
На случай отказа инвесторов Freedom Finance от явки для дачи показаний по нашему уголовному делу в своем ходатайстве я потребую об их принудительном доставлении в полицию на допрос.
Немного про действия МВД и полиции.
20 ноября, когда мы из СМИ узнали об уголовном деле, сфабрикованном и тайно расследуемом против КазТАГ, высокопоставленный сотрудник министерства внутренних дел из ближайшего окружения главы МВД Ержана Саденова нам пообещал, что в этом деле «ничего такого нет», что «КазТАГ преследовать не будут», что «дело закроют» и попросил: «Пожалуйста, только шум не поднимайте, все будет по закону, гарантирую». КазТАГ был и остается агентством, где работают люди слова. Мы дали указанному топ-чиновнику МВД слово, что шум поднимать не будем и слово свое мы сдержали. И лишь потом мы узнали, что Асета Матаева и меня за то время, пока мы хранили молчание, успели незаконно заочно признать подозреваемыми. Ни о каком «все будет по закону» со стороны полиции речь не идет. Лишь после этого мы публично рассказали об этом и больше молчать не намерены.
Вместо заключения.
Я, как и множество других моих коллег, поддержавших в эти непростые для нас дни меня и Асета Матаева, свободу совести ни на что другое разменивать не собираюсь. Потому что я верю, что пока есть такие профессионалы как мы, у нашего народа есть луч надежды на светлое будущее нашей страны.
И пока нас окончательно не загасили, мы будем освещать.