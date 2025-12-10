Сбивший девушку на «зебре» водитель автобуса задержан в Алматы

«Недопустимо, когда водитель отвлекается на сотовый телефон, особенно если ему доверена пассажирская перевозка. Каждый водитель должен быть максимально сосредоточен на дороге, ведь за его вниманием стоят жизни людей. Полиция еще раз обращается ко всем водителям общественного транспорта и частных автомобилей с призывом быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности жизни пешеходов», — заявил начальник управления административной полиции Серик Шумаев.