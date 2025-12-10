Сбивший девушку на «зебре» водитель автобуса задержан в Алматы

«Вчера в 10:54, в Алмалинском районе города Алматы водитель автобуса, следуя по проспекту Толе би в западном направлении, на пересечении с улицей Исаева допустил наезд на девушку 2007 года рождения, которая переходила дорогу по обозначенному пешеходному переходу. Водитель автобуса взят под стражу и помещен в изолятор временного содержания», — говорится в сообщении.
Девушка была доставлена в больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
«Недопустимо, когда водитель отвлекается на сотовый телефон, особенно если ему доверена пассажирская перевозка. Каждый водитель должен быть максимально сосредоточен на дороге, ведь за его вниманием стоят жизни людей. Полиция еще раз обращается ко всем водителям общественного транспорта и частных автомобилей с призывом быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности жизни пешеходов», — заявил начальник управления административной полиции Серик Шумаев.