Игрок европейского клуба рассказал о приглашении в сборную Казахстана

«Иногда мы переписываемся».
«Слежу за сборной Казахстана, читаю новости. Знаю некоторых футболистов. Разговаривал с Билеком — он знал меня ещё по Словакии, ведь он тренировал там клуб. Михал хотел, чтобы я присоединился к сборной Казахстана: помог команде, побывал с ребятами, пообщался. В то время у них была хорошая сборная — как раз обыграли Шотландию. Иногда мы переписываемся с ним», — отметил Медведев в беседе с ASnews.kz.
Медведев родился в Актюбинской области, но выступает за клуб из Братиславы и имеет чешское гражданство. Ранее он также рассказывал о приглашении в «Кайрат» от Владимира Вайсса и о трудностях с получением двойного гражданства.
В его карьере также были российский «Сочи», словацкая «Сеница», а также чешские клубы «Баник» (Соколов) и «Виктория» (Пльзень). Играл за сборные Чехии до 18 и 19 лет.