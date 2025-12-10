Ричмонд
Игрок европейского клуба рассказал о приглашении в сборную Казахстана

Защитник словацкого «Слована» Юрий Медведев рассказал, как бывший главный тренер сборной Казахстана Михал Билек звал его в национальную команду, передают Vesti.kz.

Источник: Getty Images

«Иногда мы переписываемся».

«Слежу за сборной Казахстана, читаю новости. Знаю некоторых футболистов. Разговаривал с Билеком — он знал меня ещё по Словакии, ведь он тренировал там клуб. Михал хотел, чтобы я присоединился к сборной Казахстана: помог команде, побывал с ребятами, пообщался. В то время у них была хорошая сборная — как раз обыграли Шотландию. Иногда мы переписываемся с ним», — отметил Медведев в беседе с ASnews.kz.

Медведев родился в Актюбинской области, но выступает за клуб из Братиславы и имеет чешское гражданство. Ранее он также рассказывал о приглашении в «Кайрат» от Владимира Вайсса и о трудностях с получением двойного гражданства.

В его карьере также были российский «Сочи», словацкая «Сеница», а также чешские клубы «Баник» (Соколов) и «Виктория» (Пльзень). Играл за сборные Чехии до 18 и 19 лет.