В Иркутске покажут фильм «Бурятский час с лишним»

— Каждый день мы получали десятки сообщений: «Когда фильм выйдет в Иркутске?» «Мы ждем, когда можно будет прийти всей семьей!» «Почему нет расписания?» В декабре у фильма не получилось попасть в расписание кинотеатров Иркутска, — пишет в социальных сетях команда, работавшая над кинокартиной.