В Иркутске покажут фильм «Бурятский час с лишним» (12+). Премьера состоится 13 и 14 декабря 2025 в шесть часов вечера в студенческом культурно-досуговом центре «Художественный».
— Каждый день мы получали десятки сообщений: «Когда фильм выйдет в Иркутске?» «Мы ждем, когда можно будет прийти всей семьей!» «Почему нет расписания?» В декабре у фильма не получилось попасть в расписание кинотеатров Иркутска, — пишет в социальных сетях команда, работавшая над кинокартиной.
И вот, наконец, удалось найти свободное местечко! Зрители увидят захватывающую комедию, драму и приключение, которые расскажут историю двух друзей, пытающихся спасти свадьбу своего товарища. Кстати, фильм также будут показывать и в соседних Бурятии и Забайкалье.
