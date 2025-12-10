С 1 апреля в Ростовской области могут ввести новые штрафы для перевозчиков

В ноябре 2025 года сообщалось, что проект изменений в областной закон находится в разработке. Позже власти оповестили об отсутствии каких-либо новых предложений по итогам публичных консультаций. Обсуждения с экспертами проводились с конца ноября до 1 декабря 2025 года. Новые требования еще не утверждены.