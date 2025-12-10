С 1 апреля в Ростовской области могут ввести новые штрафы для перевозчиков

В Ростовской области предложили установить с 1 апреля 2026 года новые штрафы для компаний, работающих в сфере пассажирских перевозок. Ранее власти опубликовали проект соответствующих изменений в региональный закон «Об административных правонарушениях».
Штрафовать перевозчиков могут на суммы от 10 до 15 тысяч рублей за нарушения условий контрактов. Например, в случаях несоблюдения расписания, нехватки машин на маршрутах и несвоевременного оповещения об изменении тарифов.
Также под внимание попали и безбилетники. За проезд без оплаты или неоплаченный провоз багажа в общественном транспорте предлагаются штрафы от 2,5 до 5 тысяч рублей. При этом не исключается возможность вынесения предупреждения.
В ноябре 2025 года сообщалось, что проект изменений в областной закон находится в разработке. Позже власти оповестили об отсутствии каких-либо новых предложений по итогам публичных консультаций. Обсуждения с экспертами проводились с конца ноября до 1 декабря 2025 года. Новые требования еще не утверждены.
