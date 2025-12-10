Ричмонд
Азиатский банк развития поддержит Казахстан в применении дронов для дорожных проектов

В Министерстве транспорта Казахстана прошел семинар с участием представителей Азиатского банка развития, посвященный вопросам внедрения современных технологий для модернизации дорожной инфраструктуры, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Во время встречи основное внимание было уделено использованию беспилотных дронов при проектировании автодорог, мониторинге и строительстве. В ходе переговоров стороны отметили, что применение дронов позволяет проводить строительный процесс более эффективно и прозрачно. Технологии аэрофотосъемки и лазерного сканирования обеспечивают возможность быстрого проведения геодезических исследований, контроля качества материалов, отслеживания темпов строительства и своевременного выявления отклонений от проектных решений.

Казахстанская сторона подчеркнула, что внедрение этих инноваций является частью стратегии цифровизации дорожной инфраструктуры и повышения безопасности на объектах. В свою очередь, представители банка поделились опытом применения беспилотных систем при строительстве крупных транспортных коридоров и подтвердили готовность к расширению технологического сотрудничества.

Стороны договорились продолжать обмен инновационными решениями, а также рассмотреть возможность реализации совместных пилотных проектов на объектах автодорожной отрасли Казахстана.

Переговоры завершились заключением соглашения, направленного на развитие дорожной инфраструктуры, внедрение передовых технологий, повышение эффективности строительства и продолжение партнерства.