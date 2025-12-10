Азиатский банк развития поддержит Казахстан в применении дронов для дорожных проектов

Во время встречи основное внимание было уделено использованию беспилотных дронов при проектировании автодорог, мониторинге и строительстве. В ходе переговоров стороны отметили, что применение дронов позволяет проводить строительный процесс более эффективно и прозрачно. Технологии аэрофотосъемки и лазерного сканирования обеспечивают возможность быстрого проведения геодезических исследований, контроля качества материалов, отслеживания темпов строительства и своевременного выявления отклонений от проектных решений.