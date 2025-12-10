Ребенок едва не стал в Уфе жертвой ДТП: его спасло специальное устройство

Вчера днем, 9 декабря, в Уфе на проспекте Октября произошло столкновение двух автомобилей. По пресс-службы городской Госавтоинспекции, 38-летний водитель Mazda CX-5 допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Tiguan, за рулем которого был мужчина 32 лет.
В результате аварии несовершеннолетний пассажир, находившийся в Mazda, был доставлен в медицинское учреждение для осмотра. Как сообщили в дорожной полиции, благодаря тому, что ребенок был надежно зафиксирован в детском удерживающем устройстве, которое соответствовало его возрасту, весу и было правильно установлено, он не получил травм. После оказания помощи его отпустили домой.
В ГАИ обратились к родителям с напоминанием о строгом соблюдении правил перевозки детей. Для обеспечения безопасности ребенка в автомобиле необходимо всегда использовать детские кресла, которые должны быть подобраны в соответствии с его возрастом, весом и ростом.
