Ребенок едва не стал в Уфе жертвой ДТП: его спасло специальное устройство

В результате аварии несовершеннолетний пассажир, находившийся в Mazda, был доставлен в медицинское учреждение для осмотра. Как сообщили в дорожной полиции, благодаря тому, что ребенок был надежно зафиксирован в детском удерживающем устройстве, которое соответствовало его возрасту, весу и было правильно установлено, он не получил травм. После оказания помощи его отпустили домой.