Ученые Воронежа помогут с восстановлением лесов ДНР и ЛНР

Воронежские ученые придумали, как шаг за шагом восстановить леса в степях ДНР и на территории ЛНР. Этот план рассчитан до 2030 года. Его основная цель — создать эффективную систему восстановления лесов и защитного лесоразведения, учитывая особенности климата республик. Об этом рассказали в институте лесной генетики.
Специалисты будут использовать особые, засухоустойчивых популяции сосны обыкновенной. Это критически важно в условиях той же ДНР, где часто бывает сухо. А такое инновационное направление помогает лесам приспосабливаться к глобальным изменениям климата.
Еще исследователи будут заниматься формированием полезащитных лесных полос.
— Они защищают сельскохозяйственные поля от суховеев и ветровой эрозии, помогая сохранить урожай и плодородную почву, — объяснили в институте.
Все прикладные научные работы, по словам ученых, будут сопровождаться долгосрочным наблюдением за созданными лесными культурами:
— Мы предложили создать специальный опытный участок (полигон), где будут высажены различные виды деревьев (климатипы) для долгосрочного наблюдения за тем, какие из них лучше приживаются, — добавили в НИИ.