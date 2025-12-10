Ричмонд
Ученые Воронежа помогут с восстановлением лесов ДНР и ЛНР

Там будут высаживать особые сосны, которые не боятся засухи.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские ученые придумали, как шаг за шагом восстановить леса в степях ДНР и на территории ЛНР. Этот план рассчитан до 2030 года. Его основная цель — создать эффективную систему восстановления лесов и защитного лесоразведения, учитывая особенности климата республик. Об этом рассказали в институте лесной генетики.

Специалисты будут использовать особые, засухоустойчивых популяции сосны обыкновенной. Это критически важно в условиях той же ДНР, где часто бывает сухо. А такое инновационное направление помогает лесам приспосабливаться к глобальным изменениям климата.

Еще исследователи будут заниматься формированием полезащитных лесных полос.

— Они защищают сельскохозяйственные поля от суховеев и ветровой эрозии, помогая сохранить урожай и плодородную почву, — объяснили в институте.

Все прикладные научные работы, по словам ученых, будут сопровождаться долгосрочным наблюдением за созданными лесными культурами:

— Мы предложили создать специальный опытный участок (полигон), где будут высажены различные виды деревьев (климатипы) для долгосрочного наблюдения за тем, какие из них лучше приживаются, — добавили в НИИ.