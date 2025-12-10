Ученые Воронежа помогут с восстановлением лесов ДНР и ЛНР

Воронежские ученые придумали, как шаг за шагом восстановить леса в степях ДНР и на территории ЛНР. Этот план рассчитан до 2030 года. Его основная цель — создать эффективную систему восстановления лесов и защитного лесоразведения, учитывая особенности климата республик. Об этом рассказали в институте лесной генетики.