Часы к 800-летию Нижнего Новгорода запустили после ремонта

После реставрации в Нижнем Новгороде вновь заработали часы, которые ранее стояли в московском парке «Зарядье». Эти часы — подарок столице Приволжья к 800-летнему юбилею города. Информацию об этом предоставила администрация Нижнего Новгорода, сообщили в администрации города.