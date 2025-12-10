Часы к 800-летию Нижнего Новгорода запустили после ремонта

После реставрации в Нижнем Новгороде вновь заработали часы, которые ранее стояли в московском парке «Зарядье». Эти часы — подарок столице Приволжья к 800-летнему юбилею города. Информацию об этом предоставила администрация Нижнего Новгорода, сообщили в администрации города.
Часы, отсчитывающие дни до юбилея, были установлены не только в Нижнем Новгороде, но и в Москве. В основе конструкции лежит инженерное решение, предложенное знаменитым нижегородским изобретателем Иваном Кулибиным.
В Нижнем Новгороде синие часы были размещены напротив театра драмы имени Горького. Красные часы установили в московском парке «Зарядье».
Осенью 2021 года нижегородские часы перенесли в парк «Швейцария», а московский экземпляр — к Театру юного зрителя, неподалеку от входа в парк имени Кулибина.
