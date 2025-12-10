«Умную» рыбу из Южной Америки выловили в водохранилище Нововоронежа

Хищную рыбу родом из Южной Америки — глазчатого астронотуса выловили рыбаки в водохранилище Нововоронежа. Фотографией улова они поделились в соцсетях.
Эти рыбы характеризуется довольно крупными размерами. В естественной среде длина их тела достигает 35−40 см, а в неволе — 22 см.
Астронотусы за счёт своей красивой окраски и относительно высокого уровня интеллекта пользуются популярностью у аквариумистов. Эти рыбы способны узнавать своего хозяина и осознанно наблюдать за всем, что происходит в комнате.
При этом астронотусы требуют особого подхода к условиям содержания, питанию и совместимости с другими видами рыб. Возможно по этой причине рыба и «перекочевала» в воды Нововоронежского водохранилища.